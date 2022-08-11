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Традиционные артиллерийские орудия, которые весь мир был готов списать и отправить на утилизацию, внезапно обрели новую жизнь с появлением китайских коммерческих квадрокоптеров. Достаточно простые и даже примитивные летательные аппараты внезапно решили целый ряд проблем, ранее не дававших полноценно использовать все возможности артиллерии, рассказал изданию РИА Новости российский генерал Юрий Балуевский.

Китайские дроны способны выполнять разведку, выявлять цели, отправлять их координаты, корректировать огонь ствольной и реактивной артиллерии. С ними любое орудие превращается в высокоточную боевую систему, позволяющую отказаться от нанесения ударов по площадям. Благодаря этому значительно уменьшается количество снарядов, необходимых для поражения целей противника, автоматически исчезает необходимость в содержании огромных складов с боеприпасами, являющихся лакомой мишенью для врага.

В распоряжении РФ, напомнил Балуевский, имеются беспилотники «Орлан-10», которые способны выполнять все вышеперечисленные функции. Это достаточно простые дроны самолетного типа, существенно повышающие эффективность боевой работы артиллерийских подразделений.

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