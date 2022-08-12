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Разработка системы противоракетной обороны «Железный купол» безо всякого сомнения является весомым достижением израильского военно-промышленного комплекса. Но пока все восхищения в адрес этого комплекса преждевременны, так как он способен перехватывать исключительно неуправляемые «болванки», сделанные очень слабым противником, считает экс-начальник Генштаба ВС РФ Юрий Балуевский.

Он подчеркнул, что палестинские радикалы используют для массированных атак на Израиль неуправляемые боезаряды, которые летят по баллистической траектории. Причем она весьма проста, поэтому перехват ракет не представляет особой сложности, приводит слова Балуевского РИА Новости.

По словам генерала армии, такие боезаряды можно использовать лишь для того, чтобы перегрузить «Железный купол». Если после этого массировано запускать корректируемые снаряды либо управляемые крылатые ракеты, израильская система ПРО не справиться с их перехватом.

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