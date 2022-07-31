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Турция и Азербайджан готовы заместить поставки газа из России в Европу. В этом может помочь Трансанатолийский газопровод (TANAP) . Такое мнение высказал представитель президента Турции Ибрагим Калын – сообщает издание Axar.

По словам Калына, вопрос о поставках энергоносителей в Европу уже обсудили президенты двух стран и пришли к соглашению, что замещение газа возможно. Однако при этом представитель президента Турции упомянул, что многие альтернативные проекты так и не был в своё время реализованы.

Уточняется, что для поставок газа в Европу необходимо расширять газопровод TANAP. Предполагается, что сам газ будет идти из Азербайджана, а на территории Турции к газопроводу будут подключать разные источники.

Проблема с импортом природного газа в Европу из России возникла после начала специальной военной операции в Донбассе. По данным, которые озвучивали представители Еврокомиссии, если раньше на долю России приходилось 40% от всех поставок газа в Европу, то теперь этот показатель упал до 20%. Российский газ традиционно используется в европейских странах для обогрева жилых помещений и работы промышленных предприятий.

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