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Закрытие одного из крупнейших в Германии нефтеперерабатывающего завода в городе Шведт приведет к серьезным проблемам с энергоснабжением, а также к безработице, заявила глава администрации населенного пункта Аннекатрин Хоппе. Мэр считает «поистине кошмарным» вариант развития событий, который предполагает остановку НПЗ.

Завод в Шведте получает нефть для переработки через российский трубопровод «Дружба». Недавно принятое в Европе эмбарго лишит предприятие возможности использовать ее для переработки, а альтернативных вариантов нет и в ближайшее время точно не намечается. Именно поэтому эмбарго возмущает не только мэра города, но и его население.

«Некоторые жители поинтересовались, почему власти не последовали примеру Венгрии, Чехии и Словакии, которые также связаны с “Дружбой”, но выторговали себе временные отсрочки, ссылаясь на отсутствие альтернативы российской нефти», – пишет издание Financial Times, публикация которого представлена агентством РИА Новости.

О возмущениях жителей Шведта сообщил и депутат немецкого парламента Йенс Кеппе. Он заявил, что простые граждане Германии не должны чувствовать себя «разменной монетой в чужой игре», но пока ситуация выглядит именно так.

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