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Даже западные политики и эксперты отлично видят, что никакого «контрнаступления» ВСУ в этом году не получится, пишет издание Financial Times. Сколько бы новых приказов «вернуть юг страны» не отдавал Владимир Зеленский, никаких шансов на успешную контратаку у Киева пока нет и в ближайшее время не намечается.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «Военное обозрение», приводят слова высокопоставленного украинского чиновника, пожелавшего остаться неизвестным. Он сообщил, что в распоряжении ВСУ сейчас нет даже третьей части вооружения, которое необходимо для начала контрнаступления.

В таких условиях любая попытка продвижения не Херсонскую область обречена на провал и на новые крупные потери в рядах ВСУ. Поэтому скорее всего Киев продолжит наступать исключительно на словах, а также накапливать западное оружие, чтобы предпринять контрнаступление весной или даже летом следующего года.

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