Из-за недостатка оружия ВСУ перенесёт контрнаступление на российскую армию, как минимум до 2023 года. Об этом пишет “Русская весна”, ссылаясь на британский журнал Financial Times.

В материале английские журналисты приводят слова неназванного источника среди высокопоставленных украинских чиновников. Он отметил, что в Киеве не уверены, что в этом году будет накоплено достаточно сил, чтобы “контрнаступ и перемога” имели бы хоть какой-то эффект. Сейчас, по словам источника, у ВСУ нет даже трети того, что необходимо для наступления.

Как следует из статьи в журнале, руководство Украины только для виду заявляет о планах по контрнаступлению. В Киеве при этом прекрасно осознают, что получить достаточно новой техники, боеприпасов и оружия от стран Запада вряд ли удастся в этом году. В лучшем случае нужные запасы будут накоплены только в 2023-м.