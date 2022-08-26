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Французский обозреватель Николя Готье подготовил для издания Boulevard Voltaire статью, в которой раскрыл причины, почему российский лидер Владимир Путин не доверяет французскому президенту Эммануэлю Макрону. По словам обозревателя, виной всему политика, которой придерживается лидер Франции.

В 2019 году Эммануэль Макрон заявил о том, что НАТО переживает “смерть мозга”. Еще тогда литер Франции сообщил о том, что США отстраняются от Европы. Но направление политики Макрона говорит об обратном. По словам журналиста, Франции нужно сейчас делать все возможное, чтобы остановить конфликт на Украине. Но для реализации этих целей нужна достойная дипломатия, а Макрон такими способностями не обладает. Он только усугубляет конфликт своими регулярными поставками вооружения Киеву.

Французский эксперт отметил: «Мне возразят, что при этом он упорно поддерживает связи с Владимиром Путиным, что делает ему честь. Но прислушивается ли российский лидер к голосу Франции? Это большой вопрос».

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