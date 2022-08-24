Читателей французской газеты Le Figaro возмутились заявлению президента Франции Эммануэля Макрона отказаться от любых компромиссов с Россией. Макрон выступил на саммите “Крымская платформа” и призвал Запад не проявлять слабость и отказаться от взаимных уступок в отношениях с Россией.

Один из читателей отреагировал на такое заявление: “Будем надеяться, что у нас не будет этого плохого президента в долгосрочной перспективе”.

После таких слов французскому президенту напомнили провал Наполеона. Многие читатели назвали его ребенком, который находится под влиянием Америки.

Один из пользователей написал: “Будет ли он консультироваться со своим народом путем референдума, чтобы узнать, что думают французы?”.

Читатели пришли к выводу, что президент Франции просто четко следует инструкциям Байдена, но при этом забыл посоветоваться со своим народом.