читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Редактор экономического журнала The Bell Петр Мироненко в интервью изданию Fox News рассказал о том, каким он видит экономическую ситуацию в России. По словам обозревателя, Западу не удалось реализовать свои планы. Подробности передает издание URA.ru.

США и Европа хотели ослабить и задавить Россию, вводя один за других все новые и новые санкционные пакеты. Но, по словам Мироненко, Владимир Путин и его команда смогли успешно справиться с давлением антироссийских санкций.

Ограничения не привели к сокращению доходов России от экспорта нефти. По данным экономического спада во втором квартале видно, что у российского правительства есть деньги. ВВП страны за второй квартал упал лишь на 4%. Это намного меньше, чем прогнозировали. А в третьем квартале снижение составило 7%.

Вам может понравиться

СП: Иранские беспилотники превратят в фарш британских и американских офицеров на Украине

В украинском небе появились разведывательно-ударные беспилотники из Ирана, которые призваны разобраться с западным вооружением ВСУ. Ключевые их цели – это РСЗО M142 HIMARS и M270 MLRS, а также гаубицы M777,

В Донецке назвали ориентировочные сроки полного освобождения ДНР от нацистов

Киев на протяжении 8 лет бетонировал целые города на территории ДНР, поэтому точно сказать, когда союзные силы сумеют полностью освободить республику, очень сложно. Однако вполне вероятно, что к концу текущего

ВС РФ оригинально “поздравили” ВВС Украины с праздником, нанеся ракетный удар по их объектам

Вечером, 7 августа, ВС РФ отправили несколько своеобразное поздравление Воздушным силам Украины, которые отмечали свой профессиональный праздник. Ракетными ударами они уничтожили ряд военных объектов, принадлежащих ВВСУ, рассказал портал «Русская весна».
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |