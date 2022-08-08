Редактор экономического журнала The Bell Петр Мироненко в интервью изданию Fox News рассказал о том, каким он видит экономическую ситуацию в России. По словам обозревателя, Западу не удалось реализовать свои планы. Подробности передает издание URA.ru.

США и Европа хотели ослабить и задавить Россию, вводя один за других все новые и новые санкционные пакеты. Но, по словам Мироненко, Владимир Путин и его команда смогли успешно справиться с давлением антироссийских санкций.

Ограничения не привели к сокращению доходов России от экспорта нефти. По данным экономического спада во втором квартале видно, что у российского правительства есть деньги. ВВП страны за второй квартал упал лишь на 4%. Это намного меньше, чем прогнозировали. А в третьем квартале снижение составило 7%.