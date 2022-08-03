Сервис Flightradar, отслеживающий полёты воздушных судов в реальном времени, заявил о рекордах, которые были установлены 2 августа. По данным портала, за полётом самолёта, в котором на Тайвань летела спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, следило 2,92 миллиона человек – сообщает ТАСС.

Кроме того, более 700 тысяч интернет-пользователей наблюдало за тем, как самолёт с представителем американских властей садится в аэропорту Тайбэя.

Оба показателя – рекордные за всю историю сервиса, отмечается в сообщении Flightradar, которое приводит информагентство.

Визит Пелоси на Тайвань вызвал негодование со стороны Китая. Пекин считает остров своей провинцией. Тайвань же считает себя независимым государством. Посещение острова высокопоставленным представителем США в Китае расценивают как провокацию, которая направлена на поддержку тайваньского сепаратизма.