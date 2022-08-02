Ученым впервые удалось определить способность электромагнитного излучения создавать силу между атомами веществ. Это открытие может быть использовано учеными-астрофизиками. Подробности исследования были опубликованы в научном издании Physical Review X.

Физики из Центра квантовой науки и технологии Венского технического университета впервые смогли создать специфическое состояние связи между атомами. Для этих целей использовалась энергия лазерного луча. Атомы поляризовали для создания разного заряда, чтобы частицы начали притягиваться друг к другу. Сложность измерения такой связи заключается в том, что она намного слабее, чем атомные связи в обычных молекулах. Но измерить ее все-таки оказалось возможным.

Один из авторов исследования, профессор Филипп Хаслингер отметил, что при появлении внешнего электромагнитного поля положительный заряд слегка смещается в одну сторону, отрицательный — в другую. У атома появляются разные заряды на разных сторонах, он поляризуется.