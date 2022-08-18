В Финляндии проверят информацию о возможном нарушении государственной границы российскими истребителями МиГ-31. Инцидент якобы произошёл утром 18 августа. Об этом заявили в Минобороны страны – сообщает РИА “Новости”.

По версии оборонного ведомства, речь идёт о двух самолётах ВКС РФ. Они могли нарушить воздушное пространство страны в Финском заливе у населённого пункта Порвоо.

Пока никаких доказательств нарушения границы представлено не было – ведётся расследование.

Это уже не первый случай, когда власти Финляндии заявляют о нарушении государственных границ со стороны России. О подобных подозрениях сообщалось также в начале апреля и в начале мая.

Со стартом специальной военной операции России в Донбассе Финляндия стала пристальнее следить за передвижением российских войск. Власти страны заявляли, что будут укреплять границу с Россией.