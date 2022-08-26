читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Британский премьер Борис Джонсон внес предложение выделить еще 54 миллиона фунтов на военную помощь Украине и вызвал бурю негодования в своей стране. На одной из местных радиостанций выступил пенсионер по имени Питер, который раскритиковал уже подавшего в отставку главу правительства.

Мужчина рассказал, что его скудной пенсии в 730 фунтов стерлингов уже не хватает даже на еду, так как все деньги уходят на оплату отопления. Джонсон при этом получает свои 150 тысяч фунтов, поэтому легко обрекает подавляющее большинство пенсионеров на бедность.

«Ему наплевать, что тысячи таких как я в этой стране будут голодать», – возмущенно высказался пенсионер.

Ранее агентство Bloomberg подсчитало, что не менее 1 миллиона жителей Великобритании уже в следующем году окажутся за чертой бедности. Главная причина – это стремительный рост цен на энергоносители. При этом Лондон уже отправил Украине военной помощи на 2,3 миллиарда фунтов и намеревается поставлять новое оружие.

Вам может понравиться

Немцы в очередной раз осознали бессмысленность санкций

Предстоящая зима грозит быть очень сложной для жителей Германии. В стране ожидаются проблемы с подачей электричества, безработица на предприятиях нефтяной отрасли. Запад уже принял шестой пакет санкций, согласно которому с

Министр обороны Украины: мир начинает “уставать” от российской спецоперации

Одной из угроз, которая влияет на обороноспособность Украины, в Киеве назвали “усталость” мира от российской специальной военной операции в Донбассе. Такое заявление сделал глава Минобороны страны Алексей Резников в интервью

NetEase: пророчества Путина о тяжелых временах для США начинают сбываться

Начинает сбываться пророчество российского президента Владимира Путина в отношении судьбы США. Об этом сообщили политические обозреватели издания NetEase. Перевод публикации представил портал “ПолитРоссия“. После завершения холодной войны и распада СССР
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 августа – пасмурно, до 20 °C | город Мытищи: погода, 26 августа – облачно с прояснениями, до 30 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 августа – переменная облачность, до 19 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 августа – небольшой дождь, до 20 °C | Королев: погода, 26 августа – пасмурно, до 31 °C | Подольск: погода, 26 августа – ясно, до 30 °C | Армавир: погода, 26 августа – облачно с прояснениями, до 32 °C |