Британский премьер Борис Джонсон внес предложение выделить еще 54 миллиона фунтов на военную помощь Украине и вызвал бурю негодования в своей стране. На одной из местных радиостанций выступил пенсионер по имени Питер, который раскритиковал уже подавшего в отставку главу правительства.

Мужчина рассказал, что его скудной пенсии в 730 фунтов стерлингов уже не хватает даже на еду, так как все деньги уходят на оплату отопления. Джонсон при этом получает свои 150 тысяч фунтов, поэтому легко обрекает подавляющее большинство пенсионеров на бедность.

«Ему наплевать, что тысячи таких как я в этой стране будут голодать», – возмущенно высказался пенсионер.

Ранее агентство Bloomberg подсчитало, что не менее 1 миллиона жителей Великобритании уже в следующем году окажутся за чертой бедности. Главная причина – это стремительный рост цен на энергоносители. При этом Лондон уже отправил Украине военной помощи на 2,3 миллиарда фунтов и намеревается поставлять новое оружие.