ВСУ при всем желании не сумеют начать контрнаступление на Херсон. Самые их боеспособные силы сейчас находятся на Донбассе, где российские войска уверенно наступают и очень близки к полному освобождению региона, рассказал порталу «Украина.ру» военный эксперт Владимир Евсеев.

Он пояснил, что ВС РФ успешно действуют в Северске, Соледарске и Артемовске, а также практически полностью окружили Авдеевку. Союзные силы после изгнания боевиков из этих населенных пунктов направятся к Славянску и Краматорску. Поэтому Киеву придется думать об этих городах, а не о Херсоне.

У него просто нет сил, способных контратаковать на Херсонском направлении. Российские же ВС постепенно стягивают батальонно-тактические группы, которые могут не только защитить Херсон, но еще и перейти к наступлению на Николаев и Одессу.