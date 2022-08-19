Союзные силы в ближайшее время освободят Авдеевку, а также установят контроль над Северском, Артемовском и Соледаром. На это указывают все факторы, которые можно увидеть даже невооруженным газом, уверен военный эксперт Владимир Евсеев.

Он пояснил, что ВСУ потеряли огромное количество артиллерийских установок и средств контрбатарейной борьбы, поэтому вести ее просто не в состоянии. Поэтому сразу после линии Соледар-Артемовск-Северск российские ВС начнут продвижение Дружковку и Константиновку и оттуда уже – на Славянск и Краматорск.

Союзные силы в настоящий момент просто выжидают время, чтобы окончательно закрыть вопрос с Донбассом. Что касается ВСУ, то у них больше не осталось сил ни на контрнаступление, ни даже на подобие атаки, которое позволило бы говорить хотя бы о каких-то минимальных “перемогах”.