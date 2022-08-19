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Чтобы окончательно закрыть тему контрнаступления ВСУ на Херсон, российским ВС необходимо установить контроль над Николаевом. Причем для этого потребуется начать атакующие действия одновременно с двух сторон и в обязательном порядке использовать Южный Буг, который сейчас для ВС РФ является препятствием.

Эксперт Владимир Евсеев отмечает, что если этого не сделать, то Киев продолжит обещать контрнаступление, на которое он изначально не способен. Он уже пытался проводить атаки, используя максимум силы двух-трех бригад, однако даже британские эксперты уверены, что подобные силы не смогут справиться с российскими подразделениями.

По уверению тех же экспертов, у России в Херсонской области находится не менее 20 тысяч военнослужащих, готовых к наступлению, поэтому они легко отобьют любые наскоки украинских националистов.

С другой стороны, подобные «контратаки» выматывают украинские подразделения, лишают их последних сил, что играет на руку ВС РФ.

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