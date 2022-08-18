Варшава готовится не только к вводу своих войск на Западную Украину. Также она вполне может устроить провокацию в Калининградской области, к чему Россия должна быть готова, уверен военный эксперт Владимир Евсеев. Так он прокомментировал переброску в Калининград истребителей-перехватчиков МиГ-31К, вооруженных гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

Евсеев назвал это верным решением, так как новейшее вооружение ВС РФ станет отличным сдерживающим фактором для Польши. Зная о наличии в регионе ракет «Кинжал», Варшава не станет рисковать и организовывать провокации.

Евсеев также прокомментировал возможность НАТО перебросить в Польшу и Прибалтику системы противоракетной обороны. Эксперт напомнил, что сегодня не существует средств ПВО-ПРО, способных перехватывать ракеты, разгоняющиеся до скорости в 12 Махов. Западу нечего противопоставить российским «Кинжалам».