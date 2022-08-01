Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призывает Евросоюз сохранять единство на фоне энергетического кризиса, который вызван сокращением поставок российского газа. По словам главы, виновна в этой ситуации Россия. Европе нужно быть готовой к развитию самого худшего сценария.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что Россия уже частично или полностью прекратила поставки 12 членам ЕС. Поэтому нужно рассматривать и самые худшие варианты.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что в Евросоюзе есть ряд стран, которые очень сильно зависят от российского газа. Из-за ограничения поставок они оказались в уязвимом положении. Это станет потрясением для всего ЕС.

Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС уже ищет более надежных энергетических партнеров. Она отметила: “За первое полугодие 2022 года мы дополнительно импортировали 38 млрд куб. м СПГ и газа по газопроводам не из РФ. Это более чем компенсирует сокращение на 28 млрд куб. м поставок газа по российскому газопроводу”.