В Финляндии новые железные дороги должны строиться по европейскому стандарту, а существующие – со временем должны быть заменены. С таким предложением к властям Финляндии обратилась Еврокомиссия – сообщает РИА “Новости”.

Речь идёт о разных стандартах ширины железной дороги. В Европе расстояние между рельсами составляет 1435 миллиметров. Этот стандарт называется европейским и является доминирующем не только в самой Европе, но и во всём мире. В то же время в Финляндии традиционно используется русский стандарт железнодорожной колеи. Такая колея шире: расстояние между рельсам в ней составляет 1524 миллиметра.

В самой Финляндии к переходу с одной колеи на другую относятся со скепсисом. Так, министр транспорта страны Тимо Харакка заявил, что никаких изменений в действующие нормы вносить не планируется. Одна из причин – экономическая нецелесообразность перевода рельс с одного стандарта на другой.