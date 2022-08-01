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Юморист Евгений Петросян вместе с супругой и сыном улетел на месяц отдыхать. О долгожданном отпуске рассказала в социальных сетях Татьяна Бурунова. Подробности передает “Газета.ру“.

Молодая супруга Петросяна написала: «Год я ждала этот отпуск! Месяц на море всей семьей! И он уже начался». Но пока Бурунова не призналась, куда именно они отправились отдыхать.

Позже сам артист написал о подробностях отдыха. В своем блоге он рассказал: «Турция нынче пощадила нас — жара умеренная. Год назад летом кто-то заметил на моих коленях тейпы и развел в СМИ всякие антимонии. Не стоит беспокоится. Для моего возраста и при моих нагрузках ЛФК — я спортсмен. Особенно когда увеличиваются нагрузки, фиксируются тейпы. Не делайте из мухи слона».

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