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Запад поставляет на Украину оружие с самого начала спецоперации ВС РФ. Однако далеко не все боевые системы являются эффективными, уверен военный историк Евгений Норин.

В интервью сайту “Украина.ру” он напомнил, что первыми в Киев поступили противотанковые ракетные комплексы Javelin и гранатометы NLAW, которые ничего серьезного собой не представляют. Они могут что-то изменить в ходе противостояния исключительно за счет огромного количество. Качество же этих систем ниже среднего.

Турецкие беспилотники Bayraktar TB2 некоторую пользу Киеву приносят, но не более того. ВСУ возлагали на ударно-разведывательные дроны куда большие надежды, которые в итоге не оправдались.

К «экземплярам», заслуживающим особого внимания, эксперт отнес РСЗО HIMARS, обеспечивающие довольно мощный оперативно-тактический эффект. Они, по словам Норина, оказались весьма «серьезной штукой».

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