У армии Украины не имеется трудностей с кадрами. Об этом рассказал генерал-майор ВСУ Андрей Ковальчук в интервью изданию Tablet Magazine – пишет Общественная служба новостей.

Со слов Ковальчука – в ВСУ он занимает пост руководителя оперкомандования “Юг” – в ряды вооружённых сил Украины можно довольно быстро призвать ещё 500 тысяч человек. Высокопоставленный военный добавил, что это будет сделано в случае необходимости.

Вместе с этим Ковальчук рассказал, что, по его мнению, требуется для более эффективных боевых действий со стороны ВСУ. Со слов генерал-майора, сейчас армии не хватает тяжёлого вооружения.

Военную технику на Украину поставляют страны Запада. Недавно президент США Джо Байден согласовал передачу Киеву очередного пакета военной помощи (в том числе и техники) почти на 800 миллиардов долларов. Кремль неоднократно подчёркивал, что передача Украине вооружения не способствует переговорному процессу.