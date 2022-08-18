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На открытом стенде выставки военно-технического форума «Армия-2022» впервые был продемонстрирован экспортный вариант новейшего российского танка «Армата». Ранее его показывали только в виде модели на выставке в Абу-Даби в феврале прошлого года, рассказало издание «Российская газета».

Напомним, что главной особенностью танка Т-14 «Армата» является необитаемая башня. Весь экипаж находится в специально предназначенной капсуле, обеспечиваемой его выживаемость. Управление вооружением, установленным на башне, осуществляется дистанционно.

Кроме того, танк оснащен современной системой активной защиты и целым рядом других технологических решений, не имеющих аналогов в мире. На уже упомянутой выставке IDEX в Абу-Даби сообщалось, что интерес к новейшей боевой машине проявляло не менее шести государств.

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