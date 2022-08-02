Визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань власти Китая не простят острову. Вероятно, в будущем КНР будет пренебрегать неофициальными нормами, благодаря которым поддерживался статус-кво между Пекином и Тайбэем. К примеру, военные самолёты будут чаще пересекать границу острова и оставаться на тайваньской стороне. Тем самым демонстрируя силу и недовольство властей КНР.

Такое мнение высказали эксперты в материале, который вышел в издании South China Morning Post. Они отметили, что сейчас в Тайваньском проливе существует так называемая срединная линия. По ней проходит граница противовоздушной обороны Тайваня и исключительной экономической зоны. Неофициально такая граница отделяла остров от Китая. Однако в свете последний событий Пекин будет всё больше её игнорировать. Например, пересекая военной техникой.

КНР считает остров Тайвань частью своей территории. 2 августа в Тайбэе приземлился самолёт с спикером Палаты представителей США. В Пекине расценили это как нарушение суверенитета страны.