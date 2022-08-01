Украинская армия ведет подготовку к контрнаступлениям, чтобы вернуть себе Херсон, который был взят под контроль российскими военными. Об этом сообщают эксперты издания The Wall Street Journal. Подробности передает Ura.ru.

Херсон является для России важным стратегическим объектом, так как именно эта территория позволяет получить доступ к Одессе. ВСУ все свое внимание сконцентрировали на этом регионе, так как в случае его полной потери поддержка Киева Западом заметно ослабнет.

Авторы публикации отметили: «Неудачная кампания может вызвать новые призывы к урегулированию путем переговоров, особенно из тех частей Западной Европы, где поставки российского природного газа сократились».

При этом ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о том, что ВСУ придется отложить запланированную операцию, так как российские войска готовят наступление. Украинской армии нужно будет ждать «перехода от наступления к обороне».