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Институт изучения войны продолжает распространять дезинформацию в отношении контрнаступления ВСУ. Поражение уже представлено как своеобразная “психологическая атака” украинских боевиков. Эксперты издания “Свободная пресса” сообщают о том, что украинское контрнаступление представляют как целостный процесс, для правильного выполнения которого потребуется некоторое время.

В Киеве уже говорят о том, что Крым можно захватить в обход Херсона. Кремль, в свою очередь, активно укрепляет Южный фронт. Уже перебрасываются большие колонны военной техники из Крыма и Мелитополя. В британской Минобороны заявили, что «Россия сейчас, скорее всего, попытается закрыть бреши в своей линии обороны, используя предварительно собранные подвижные резервные части».

Несколько дней назад Зеленский стал причиной огромных потерь со стороны ВСУ. Эксперты отмечают: «Потерь сейчас у ВСУ много, ведь отправляя в лобовую атаку и на минное поле, можно только представить, сколько легло пехоты, но Зеленский отдал приказ стягивать все тыловые резервы для продолжения наступления. Будут давить россиян живой силой, которой у ВСУ намного больше, чем у ВС РФ, задействованных в украинском кризисе».

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