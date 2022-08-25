Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Власти европейских стран сами себя загнали в тупик, поддерживая США и воспринимая Россию как угрозу свободе и безопасности. Эксперты издания РИА “Новости” отметили, что украинские власти открыто демонстрируют свою уверенность в победе только для того, чтобы Вашингтон продолжал поставлять Киеву вооружение.

Весь Запад сейчас живет в атмосфере выдуманной реальности. США и Европа ждут победы со стороны киевского режима, но сами выступают только провокаторами конфликта. У Запада сейчас главная цель – навредить Москве, но пока максимальный вред наносится только самому Евросоюзу.

В День независимости Украины Олаф Шольц затронул вопрос русского империализма. Он заявил, что Европа, которая сейчас объединилась, намного сильнее России. Эксперты сразу же отметили, что в свое время такую же тему поднимал и Гитлер, но вот только его планам не удалось сбыться.

Сегодня Европа попала в тупик, так как серьезно верит в поражение России. И из этого тупика она не может найти выхода.

Вам может понравиться

Боевики ВСУ бросились наутек при наступлении “Отважных” и бросили на позициях натовские патроны

Очередное украинское подразделение осознало бессмысленность сопротивления российской группировке войск «Отважные» и банально сбежало с поля боя, рассказал портал «Русская весна». Военные корреспонденты сообщили, что боевики ВСУ даже не рискнули вступать

Британский самолет-разведчик внимательно следил за новой атакой беспилотника на Крым

За последней атакой украинского беспилотника на Севастополь внимательно наблюдал самолет радиоэлектронной разведки ВВС Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint. Об этом сообщил портал Avia.Pro, эксперты которого внимательно проанализировали данные мониторинговых ресурсов

Полянский: новые поставки оружия на Украину приведут к жертвам среди мирного населения

От поставок на Украину нового вооружения ситуация на поле боя вряд ли поменяется, а вот жертв среди гражданских станет больше. Такое мнение высказал заместитель постоянного представителя РФ при Организации Объединённых
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 августа – небольшой дождь, до 20 °C | город Мытищи: погода, 25 августа – ясно, до 30 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 августа – переменная облачность, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 августа – небольшая облачность, до 19 °C | Королев: погода, 25 августа – ясно, до 32 °C | Подольск: погода, 25 августа – ясно, до 30 °C | Армавир: погода, 25 августа – ясно, до 33 °C |