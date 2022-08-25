Власти европейских стран сами себя загнали в тупик, поддерживая США и воспринимая Россию как угрозу свободе и безопасности. Эксперты издания РИА “Новости” отметили, что украинские власти открыто демонстрируют свою уверенность в победе только для того, чтобы Вашингтон продолжал поставлять Киеву вооружение.

Весь Запад сейчас живет в атмосфере выдуманной реальности. США и Европа ждут победы со стороны киевского режима, но сами выступают только провокаторами конфликта. У Запада сейчас главная цель – навредить Москве, но пока максимальный вред наносится только самому Евросоюзу.

В День независимости Украины Олаф Шольц затронул вопрос русского империализма. Он заявил, что Европа, которая сейчас объединилась, намного сильнее России. Эксперты сразу же отметили, что в свое время такую же тему поднимал и Гитлер, но вот только его планам не удалось сбыться.

Сегодня Европа попала в тупик, так как серьезно верит в поражение России. И из этого тупика она не может найти выхода.