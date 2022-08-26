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24 августа было ровно полгода, как началась специальная военная операция России на Украине по освобождению территорий от украинских националистов. За шесть месяцев российские военные смогли установить контроль над большей частью восточной Украины.

В ходе проведения спецоперации российские военные наносят точечные удары по военное инфраструктуре Украины, уничтожаются склады украинских националистов, на которых хранятся западное вооружение и боеприпасы.

Эксперты проанализировали, какую часть территории уже полностью контролируют российские военные. По состоянию на 26 августа удалось зачистить от украинских боевиков 26 682 квадратных километров в ЛНР. Луганская Народная Республика находится полностью под российским контролем.

Более 95% Херсонской области, 75% Запорожья и более 60% в ДНР также уже удалось освободить от националистов.

Кроме того, российской армии уже удалось взять под контроль более 34% Харьковской области и 5% Николаевской области.

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