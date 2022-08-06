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Одышка и практически непрерывный кашель – это два самых распространенных симптома рака легких. Данное заболевание встречается сегодня очень часто, причем только 10 процентам пациентов удается прожить с ним более 10 лет, пишет «ИноСМИ» со ссылкой на британское издание Daily Express.

Источник перечисляет и другие симптомы, на которые необходимо обратить внимание при диагностировании рака легких. К ним относятся кровохарканье и хроническая усталость, резкая потеря веса, неприятный дискомфорт, сопровождающийся боевыми ощущениями в груди при кашле.

Авторы публикации отмечают, что в случае обнаружения не прекращающегося даже после лечения кашля или одышки необходимо сразу обращаться к врачу. Это позволит на ранней стадии выявить рак легких и получить реальный шанс на избавление от страшного недуга.

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