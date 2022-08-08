В иранских ВВС было больше всего опасных истребителей, чем в любой другой армии мира. С этими истребителями не могли сравниться даже советские МиГ. Об этом сообщили эксперты издания Military Watch.

Самым выдающимся истребителем Ирана назван тяжелый самолет F-14 «Томкэт». Он стал первым в мире истребителем четвертого поколения, который был принят на вооружение Ирана. Кроме того, он стал первым, отправленным на экспорт.

Иран стал единственной страной, которая приобрела этот истребитель. Все остальные страны отказывались от него из-за слишком высокой стоимости.

Авторы публикации отметили: “F-14 был самым большим и самым тяжелым истребителем в мире и оставался таковым на протяжении нескольких десятилетий”.

С F-14 «Томкэт» не могли сравниться никакие другие боевые машины. Этот истребитель стал самым мощным за весь период войны с Ираком.