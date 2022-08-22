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Киев продолжает устраивать разного рода диверсии. На территории России участились случаи диверсий, которые устраиваются украинскими спецслужбами. Как с ними бороться, рассказали эксперты издания “Взгляд“.

Обозреватели отмечают, что все чаще происходят теракты. На Украине созданы силы специальных операций, которые готовятся натовскими службами. Не исключено, что у ГУР ВСУ на территории России есть свои агентурные группы.

В Минобороны России сообщили о том, что 16 августа была совершена очередная диверсия в районе Джанкоя, в результате которой пострадал склад военного назначения. Особое внимание, по словам экспертов, нужно обратить на День независимости Украины. Именно в этот период можно ожидать новых диверсий, которые организуют украинские националисты. Они могут быть устроены группами спецназа ВСУ, выведенными в российский тыл. При этом обозреватели отмечают, что эти диверсанты выглядят и живут среди нас как обычные граждане.

По мнению экспертов, нужно создать структуру, которая будет похожа на СМЕРШ, действующий в период ВОВ. Такой шаг позволит более успешно бороться с диверсантами.

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