Власти Литвы столкнулись с серьезной проблемой – это бедность населения. На такое развитие экономической ситуации в стране повлияла поддержка антироссийских санкций представителями власти прибалтийского государства.

Эксперты издания «Аргументы и Факты» проанализировали последствия влияния ограничений, введенных против России, на положение Литвы. На сегодняшний день без доходов остались основная часть жителей города Кибартай, которые живут только за счет туризма. В этом году резко сократилось количество российских путешественников.

Литовский предприниматель Витаутас Гудонис отметил, что страна хорошо зарабатывала на туристах из России, были выстроены выгодные торговые и туристические отношения.

Литва давно совершает нападки на Россию, но Москва игнорировала это. Сейчас же власти Литвы решили полностью порвать отношения с россиянами, не задумываясь о том, к каким еще более серьезными последствиями придется столкнуться простым гражданам их страны.