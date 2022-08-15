читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Власти Литвы столкнулись с серьезной проблемой – это бедность населения. На такое развитие экономической ситуации в стране повлияла поддержка антироссийских санкций представителями власти прибалтийского государства.

Эксперты издания «Аргументы и Факты» проанализировали последствия влияния ограничений, введенных против России, на положение Литвы. На сегодняшний день без доходов остались основная часть жителей города Кибартай, которые живут только за счет туризма. В этом году резко сократилось количество российских путешественников.

Литовский предприниматель Витаутас Гудонис отметил, что страна хорошо зарабатывала на туристах из России, были выстроены выгодные торговые и туристические отношения.

Литва давно совершает нападки на Россию, но Москва игнорировала это. Сейчас же власти Литвы решили полностью порвать отношения с россиянами, не задумываясь о том, к каким еще более серьезными последствиями придется столкнуться простым гражданам их страны.

Вам может понравиться

В Госдуме ответили на угрозу закрыть Балтийское море для российского флота

Эстония может сколько угодно грозить закрыть Балтийское море для российских кораблей, но на деле реализовать это невозможно. Таллину следовало быть задуматься о решении внутренних проблем, а не придумывать «внешнюю агрессию»,

Американские F-18 взмывают в небо над Черным морем прямо перед ударами ВС РФ крылатыми ракетами

Над Черным морем и территорией Румынии все чаще появляются американские истребители F-18. Причем они поднимаются в небо прямо перед ракетными ударами ВС РФ, рассказал портал Avia.Pro. Эта странная закономерность может

ВС РФ нанесли серию ракетных ударов по военным объектам ВСУ в Николаевской и Харьковской областях

Российские ВС реактивными снарядами атаковали пункт временной дислокации боевиков ВСУ под Николаевом. Кроме того, ракетные удары были нанесены и по ряду других объектов в регионе, пишет «Военное обозрение», Демилитаризация проводилась
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |