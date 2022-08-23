Полсотни стран мира, которые передают оружие Киеву, стоит объявить участниками агрессии против России. Об этом заявил член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин – сообщает издание Украина.ру.

По словам эксперта, вооружение, которое страны условного Запада отправляют “бандеровскому режиму”, следует уничтожать не только на земле, но и в воздухе. Часть вооружений – заявляет Козин – перебрасывается на Украину с помощью грузовых самолётов “Геркулес С-130”.

По словам Козина, наилучшее решение в ситуации, когда неприятелю поставляют вооружение третьи страны – разорвать с ними дипломатические отношения. При этом со слов эксперта нет разницы, относится ли страна к НАТО или нет.

Вооружение на Украину страны Запада, прежде всего США, стали поставлять ещё до начала специальной военной операции (СВО) России в Донбассе. С 24 февраля, когда СВО стартовала, военная помощь усилились. Кремль неоднократно подчёркивал, что вооружение, снаряжение и боеприпасы иностранных государств на Украине являются законной целью для Вооружённых сил России.