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КНР перестанет искать способы наладить отношения с США и пойдёт на сближение с Россией. Причина тому – провокационный визит на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Такое мнение РИА “Новости” высказал вице-президент Лиги военных дипломатов, профессор Дипломатической академии МИД РФ Владимир Винокуров.

Он отметил, что ввод китайских войск на Тайвань в ближайшее время вряд ли возможен. А выстраивание конструктивных отношений с США потерпело крах. В этой связи Пекин неизбежно должен пойти на сближение с Москвой, считает Винокуров. В том числе можно рассчитывать и на то, что КНР официально поддержит российскую специальную военную операцию (СВО) в Донбассе.

До этого – напомнил эксперт – в отношении СВО Китай высказывался очень осторожно, а некоторые китайские компании ограничивали деятельность в России из-за риска попасть под вторичные санкции США. Вероятно, после визита Пелоси на Тайвань, Пекин станет более решительным и будет более активно поставлять в Россию технику. В том числе беспилотники для военных нужд.

Китай считает Тайвань своей провинцией. Однако де-факто это независимое государство, которое поддерживают Соединённые Штаты Америки.

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