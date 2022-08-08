Украинские военнослужащие стали для Киева “пушечным мясом”. Киев организовал настоящий конвейер. Об этом рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин. Подробности сообщает издание “Известия“.

Украинская армия испытывает огромные проблемы с нехваткой личного состава. Всеобщая мобилизация привела к тому, что на поле боя оказываются совершенно неподготовленные солдаты. Шурыгин отмечает: “Окопы на передовой занимает слабо подготовленная живая сила, мобилизованная недавно и кое-как обученная. Их задача даже не воевать, а просто обозначать позиции и заставлять расходовать на себя снаряды”.

По словам эксперта, особенно явно это заметно на Донбасской дуге. На переднем плане стоят необученные бойцы, а окопы страдают от непрекращающихся артиллерийских обстрелов.

Все дело в том, что военнослужащие не имеют никакой ценности для властей Киева. Сейчас у них одна задача – дождаться новых поставок вооружения с Запада, так как боеприпасы и оружие стремительно заканчиваются. А этого нужно потянуть время.