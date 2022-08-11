Если бы ВСУ ударили по аэродрому в Сакском районе Крыма ракетами, то подлет боезарядов увидели бы отдыхающие, которые находились на пляже. Однако никто ничего подобного не наблюдал, поэтому остается лишь три версии взрыва, рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин.

Первая из них – это обычная халатность у слада ГСМ, который взорвался первым, а затем спровоцировал детонацию боеприпасов на находящемся в непосредственной близости объекте.

Вторая версия – это возгорание травы или перегрев каких-то компонентов снарядов из-за сильной жары.

Третий вариант – это диверсия. Если речь идет именно о ней, то на территории Крыма могут действовать диверсионные группы противника, которые отправлены сюда специально для организации подобных провокаций, цитирует эксперта портал «Военное дело».