Указ президента Владимира Путина об увеличении численности ВС РФ на 137 тысяч человек, вероятно, практически не связан с проводимой сейчас специальной военной операцией (СВО) по денацификации и демилитаризации Украины. Такое мнение высказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью радио Sputnik.

Специалист обратил внимание, что увеличение численности не слишком большое – менее 10 процентов. Причём половина из этого – гражданский персонал. Для наращивания мощи армии на фоне активных боевых действий такие изменения выглядят незначительными. По словам Подберёзкина, если бы армию увеличили до 4 или 5 миллионов человек, тогда СВО и повышение численности ВС РФ можно было бы связать напрямую. Сейчас же Вооружённые силы будут составлять чуть более 2 миллионов человек.

Скорее всего – считает эксперт – повышение численности связано со структурными изменениями в армии, изменениями в видах и родах войск и так далее.

Ранее эксперты также отмечали, что вряд ли увеличение численности ВС РФ произойдёт в основном за счёт призывников. Скорее всего, речь идёт о большем числе контрактников.

Указ о повышении числа военнослужащих президент Владимир Путин подписал 25 августа.