Количество артиллерийских обстрелов позиций союзных войск со стороны Вооружённых сил Украины в последнее время значительно уменьшилось. По мнению полковника в отставке Михаила Тимошенко, у этого есть простое объяснение. Своим мнением специалист поделился с изданием “ПолитЭксперт”.

Как считает Тимошенко, у ВСУ просто кончаются боеприпасы к гаубицам, миномётам, танкам и другой военной технике. Украинские националисты пользуются не только тем вооружением, которое поставляет Запад, но и тем, что было произведено ещё в Советском Союзе. В то же время страны НАТО, которые поддерживают Киев в его противостоянии с Москвой, не располагают большим количеством снарядов для советской техники.

Специалист добавил, что в после распада СССР Украина унаследовала значительные запасы советского оружия и боеприпасов. Однако за десятилетия независимости многое попросту распродала.