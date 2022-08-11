Киев получил от Германии всего три зенитных самоходки «Гепард», которые совершенно не помогут ВСУ справляться с российскими вертолетами и штурмовиками. Однако военный историк Евгений Норин уверен, что поставка этих установок была произведена совсем с другой целью.

По его мнению, Берлин передал Киеву только три ЗСУ, чтобы дать возможность украинским боевикам оценить их возможности в реальном бою и решить, стоит ли продолжать поставки. Раньше армия Украины не могла проверять различные виды вооружений в ходе боевых действий, но сейчас такой шанс представился, рассказал эксперт в интервью сайту «Украина.ру».

Напомним, что Минобороны РФ ранее сообщило об уничтожении одной из украинских ЗСУ «Гепард». Кроме того, на территории ДНР была ликвидирована пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-300, доставшегося ВС Украины в наследство от СССР.