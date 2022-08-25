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Украинские власти сильно занижают потери ВСУ и компенсируют их набором в армию наркоманов и уголовников со стажем, уверен военный эксперт Михаил Ходаренок.

Он напомнил, что по словам главкома ВСУ Валерия Залужного, уже погибло 9 тысяч военнослужащих. Но эта информация не соответствует действительности. Число погибших в 10-15 раз больше.

Учитывая это, очень сложно поверить, что Зеленский и компания подбираются к созданию «миллионной» армии». В условиях, когда потери превышают все разумные пределы, невозможно набрать в Вооруженные силы опытных военных. Киев просто отправляет на фронт уголовников и лиц с наркотической зависимостью.

Ходаренок рассказал изданию “Военное дело”, что именно об этом говорил и пленный боевик 53–й ОМБР ВС Украины Игорь Уваров, который назвал бандитами и наркоманами как минимум половину своих бывших сослуживцев.

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