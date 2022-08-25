Численность Вооружённых сил России планируется увеличить за счёт контрактников, а не призывников. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Леонков – сообщает РИА “Новости”.

25 августа президент Владимир Путин подписал указ об увеличении численности ВС РФ на 137 тысяч человек (до примерно 2,04 миллионов). По мнению Леонкова, в современных условиях особого смысла призывать больше граждан на срочную военную службу нет. Всё дело в техническом оснащении армии.

Военная техника становится всё сложнее, следовательно для того, чтобы ей эффективно пользоваться необходимо больше специалистов. А их нужно готовить не менее трёх лет, считает военный эксперт. Такая задача путём простого увеличения числа срочников просто не решается.

Сам указ президента об увеличении штатной численности ВС РФ начнёт действовать с января будущего года. Леонков отметил: скорее всего, это не последнее увеличение численности Вооружённых сил.

Решение об увеличении численности ВС РФ власти страны приняли ещё несколько месяцев назад. Министр обороны Сергей Шойгу говорил о такой инициативе, когда Швеция и Финляндия заявили о намерениях присоединиться к НАТО.