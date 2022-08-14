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Спецоперация ВС РФ на Украине не закончится освобождением Донбасса, уверен военный эксперт Юрий Кнутов. Он рассказал изданию «Украина.ру», что командование российских войск думает на три хода вперед, поэтому даже опытные эксперты не всегда в состоянии просчитать ход его размышлений.

Кнутов отметил, что Киев пытается довести численность своих войск до миллиона военнослужащих, поэтому российских бойцов будет в четыре раза меньше. Однако они воюют не числом, а уменьем, что позволяет уверенно продвигаться вперед.

После окончательного освобождения Донбасса армия России продолжит освобождать исторические русские города. Поэтому она начнет продвижение по линии Харьков – Запорожье – Днепропетровск – Николаев – Одесса, и установит над ней полный контроль. Только так можно выполнить боевую задачу по созданию сухопутного коридора в Приднестровье и освобождению юга Украины.

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