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Соединенные Штаты полностью контролируют перемещения по Украине реактивных систем залпового огня M142 HIMARS, а также их использование для поражения тех или иных целей. Ветеран военной разведки Рустем Клупов рассказал, что Вашингтон опасается перепродажи дорогостоящих установок украинскими боевиками.

Группа спутников Starlink помогает США отслеживать использование РСЗО HIMARS на Украине. Кроме того, Вашингтон сам указывает украинским военным цели для ударов из данного вооружения.

«Такая сложная техника для наведения удара без инструкторов не может использоваться. С одной стороны, правительство США боится за свою репутацию, а с другой, следит, чтобы HIMARS не попали в руки бойцов ВС РФ», – пояснил аналитик.

В Вашингтоне хорошо знают, что боевики ВСУ могут «пойти вразнос» и начать обстреливать все подряд, включая жилые кварталы освобожденных городов. США не доверяют Киеву и поэтому отслеживают буквально каждое действие по применению HIMARS.

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