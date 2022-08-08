Удары ВСУ по Запорожской АЭС вполне могут стать причиной техногенной катастрофы, рассказал в интервью с порталом «ПолитЭксперт», военный аналитик Александр Хроленко.

Он напомнил относительно недавние события в Японии, где по атомной электростанции «Фукусима» никто не стрелял, однако катастрофа все равно произошла. Из-за мощного цунами на один из электроблоков перестала подаваться энергия, что и привело к масштабной аварии.

По словам эксперта, подобный сценарий может быть реализован и в Запорожье, однако катастрофу спровоцируют обстрелы ВСУ. Впрочем, ВС РФ сделают все возможное, чтобы исключить риски аварии на АЭС в Энергодаре, а также продолжить успешное выполнение всех задач специальной военной операции на Украине.