Заявления Киева о том, что российская сторона потеряла уже 24 самолёта СУ-35, не соответствуют действительности. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник в отставке Михаил Ходарёнок, сообщает topcor.ru.

Генштаб ВСУ недавно сделал заявление о потере ВКС РФ двух эскадрилий истребителей (по 12 самолётов в каждой) с начала специальной военной операции в Донбассе. Однако либо в ВСУ принимают желаемое за действительное, либо попросту лгут.

По словам Ходарёнка, только в 2020 году на вооружении Военно-космических сил России находилось 70 самолётов СУ-35. Потеря примерно трети из них (если верить заявлениям Киева) стало бы заметным явлением, которое вряд ли удалось бы скрыть. Таким образом, считает эксперт, заявления Генштаба ВСУ не имеют под собой никаких оснований. Косвенно об это свидетельствуют потери украинской авиации. За время СВО Украина лишилась более 260 своих боевых самолётов. Этого бы не произошло, если бы на стороне России наблюдался дефицит авиатехники.