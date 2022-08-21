Турция, как член НАТО, не сможет поделиться секретами российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Военную технику Анкара уже получила из России. Об этом изданию “Газета.ру” рассказал полковник в отставке Михаил Ходаренок, выступающий сейчас в роли военного эксперта.

Со слов специалиста, ранее Турция испытывала серьёзное давление со стороны Соединённых Штатов Америки – там требовали, чтобы Анкара предоставила доступ к технике с целью её изучения. Между тем, отмечает Ходаренок, даже если Турция это сделает, то американцы вряд ли узнают что-то новое: Россия поставил “облегчённые” модели С-400. Новейшего оборудования, которое на таких же комплексах установлено в России, на экспортных вариантах техники нет.

Между тем в США уже прокомментировали сделку между Россией и Турцией по закупке С-400. В Госдепе осудили такое решение Анкары, отметив, что поскольку страна является членом Североатлантического альянса, то в первую очередь должна поддерживать военно-промышленный комплекс натовских стран.