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Экономист и политолог Михаил Хазин убежден в том, что уже через три месяца платформа, на которой стоят США, полностью разрушится. В этом случае можно будет говорить о капитуляции Америки.

Сейчас перед США стоит большая проблема, которая заключается в неконтролируемом падении экономики. По словам Хазина, уже несколько лет США и страны коллективного Запада стагнируют. Это приведет к тому, что экономика этих стран будет снижаться на 9% каждый год.

Михаил Хазин отметил: «Они не могут зафиксировать ситуацию — невозможно договариваться ни с кем, если платформа, на которой ты договариваешься, через три месяца разрушится».

При этом эксперт не отрицает, что и России есть похожие трудности, но такого падения не наблюдается. Для Москвы сейчас важно использовать это преимущество.

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