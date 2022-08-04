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Удар ВСУ по СИЗО в Еленовке был нанесен сразу после откровений одного из пленных боевиков Дмитрия Козацкого. Он рассказал о военных преступлениях полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), видео было опубликовано в Сети, что совсем не устроило киевский режим.

Военный эксперт Дмитрий Болтенков в интервью изданию «Известия» заявил, что дело даже не в преступлениях, в которых признаются «азовцы», хотя они говорят, кто отдавал приказы, что совсем невыгодно для Киева. Помимо этого, боевики разрушают стройную пропаганду украинских властей. Ведь они рассказывают правду о том, что в российском плену их никто не кастрирует и не подвергает жестоким пыткам. Напротив, их нормально кормят, предоставляют качественную медицинскую помощь. Это не вписывается в те «мифы и легенды», которые не устают выдумывать киевские пропагандисты.

Болтенков напомнил о военной летчице Надежде Савченко. Ее, как и «азовцев», тоже возвели в ранг героини Украины, однако после того, как она начала говорить совсем не то, чего ожидал Киев, подверглась гонениям и критике «ура-патриотов».

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