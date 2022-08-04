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ВСУ стремительно слабеют, теряя не только живую силу, но и вооружение. У Киева осталось около трети самоходной артиллерии по сравнению с момента начала спецоперации. Об этом сообщил военный эксперт Алексей Анпилогов в интервью Украина.ру.

В одной из очередных свобод Минобороны РФ сообщалось, что в ходе проведения контрбатарейной борьбы российские войска смогли ликвидировать три взвода орудий “Мста-Б”, три взвода “Гвоздика”, два взвода “Града” и два взвода гаубиц Д-30.

Запад продолжает поставлять вооружение Киеву, но проблема заключается в том, что не совпадают калибры. Это создает сложности в снабжении отдельных частей.

Алексей Анпилогов отмечает, что артиллерийские группировки ВСУ стремительно слабеют из-за снарядного голода. 152 калибр у них уже на исходе, а западные боеприпасы не подходят под вооружение советского стандарта.

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