В Соледаре военнослужащие союзных сил уже зачищают завод KNAUF, однако говорить о стопроцентном успехе все еще рано, рассказал порталу «Украина.ру» военный эксперт Алексей Анпилогов. Руководитель фонда «Основание» пояснил, что националисты ВСУ по своему обыкновению используют территорию промышленного предприятия, чтобы затянуть боевые действия как можно дольше.

Так аналитик прокомментировал заявление помощника министра внутренних дел ЛНР Виталия Киселева о переходе Соледара под контроль союзных сил уже через несколько дней.

Анпилогов напомнил, что на территории предприятия располагаются карьеры по добыче гипса, которые существенно увеличивают площадь промышленного комплекса и являются весьма надежным укрытием для боевиков противника. Поэтому хоть зачистка и началась, когда она будет полностью завершена, предсказать невозможно.

Эксперт также отметил, что ВС РФ медленно, но уверенно прощупывают оборонительные порядки ВСУ в Соледаре и Артемовске. Они понимают, что Киев, испытывающий серьезную нехватку артиллерии, вынужден буквально забрасывать ВС РФ пушечным мясом. Но долго он этого сделать не сможет.